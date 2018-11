Hattemse delegatie wil het liefst de Zwolse ‘kinderkopjes’ op de eigen Markt

De bestrating van de Melkmarkt in Zwolle zou prima op de Markt in Hattem kunnen. Dat is de conclusie van de deelnemers aan het ‘veldbezoek’ aan het centrum van Zwolle.

Onderwerp van het bezoek van donderdagmiddag was een inspectie de bestrating op de Melkmarkt in Zwolle. Deelnemers aan de bijeenkomst waren onder anderen enkele seniore dames die gebruikmaken van een rollator, fysiotherapeut Wim Kloosterboer uit Hattem, D66-fractievoorzitter Erik Kort, wethouder Auke Schipper en de projectleider van de gemeente Hattem voor de bestrating van de Markt.

‘Wasbord’

Het gemeentebestuur zoekt naar een oplossing om de hobbelige bestrating op de Markt in Hattem aan te pakken. De stenen liggen ver uit elkaar en de voegen ertussen zijn diep uitgesleten sinds de nieuwe bestrating ruim twee jaar geleden is aangebracht. Fietsers, rolstoelers en mensen met rollators hebben veel last van het ‘wasbord’, maar ook wandelaars, leveranciers voor ondernemingen rondom de Markt en andere gebruikers klagen steen en been.

Erik Kort: ,,De oplossingen die op de vier proefvlakken in Hattem zijn uitgevoerd, zijn geen van allen acceptabel. Maar wat we in Zwolle hebben gezien, is heel mooi. Dat is echt vakwerk, de stenen zijn van boven egaal afgezaagd, zodat het veel beter begaanbaar is. En er zit een smalle voeg tussen. Maar, dit is een hele dure oplossing. Als het betaalbaar was, zou ik zeggen: ‘Leg het er maar in’. Ik schat in dat het bestaande budget niet voldoende is. Er zullen nog verschillende keuzes te maken zijn over de uiteindelijke oplossing.” De Kort heeft liever dat er een degelijke oplossing komt, waar langer de tijd voor genomen wordt, dan dat er nu een snel compromis wordt bereikt.

Hattemer fysiotherapeut Wim Kloosterboer praat over de bestrating van de Markt mee met de gemeente als vertegenwoordiger van de mensen die gebruikmaken van een hulpmiddel bij het lopen. ,,We hebben gezien dat de Zwolse bestrating een stuk beter en prettiger is om over te lopen, ook met rollators. Ik snap dat de gemeente zijn best doet om een goede oplossing te vinden. Dit zou een goede oplossing zijn, maar het is veel duurder, dat kun je wel raden.”

Budget