Hattemse dirigent voert uniek en onbekend paaswerk uit: ‘Bach heeft Matthäus-Passion hierop geïnspireerd’

Onder barokliefhebbers is de Duitse componist Dieterich Buxtehude wel bekend, maar bij het grote publiek een stuk minder, zegt Tijssen. Als het aan hem ligt, komt daar verandering in. ,,Zijn werk is de bron geweest van de passies die volgden. Noem het de oerpassie. Hij was net een voorloper van Bach, die hem min of meer heeft overschaduwd. Maar Bach heeft wel zijn werk hierop geïnspireerd.’’ Vandaag treedt het ensemble op in Deventer, zondag in Epe en vrijdag in Hattem.