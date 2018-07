Hattemse kikkers wéér vernield

Opnieuw zijn er vernielingen gepleegd aan Kikkers in Concert, een kunstwerk in hartje Hattem. De maat is nu vol voor het plaatselijke Beeldhouwersgilde, dat de stenen objecten maakte.

Het kunstwerk Kikkers in Concert werd eind vorige eeuw gemaakt ter ere van het 100-jarig bestaan van de Christelijke Muziekvereniging Hattem. En eigenlijk is het al vanaf de feestelijke onthulling op 16 oktober 1999 hommeles. ,,Na twee of drie dagen was een bronzen muziekinstrument weg dat een van de kikkers droeg'', weet Leida Koridon, secretaris van Beelhouwersgilde Hattem. Volgens haar heeft het kunstwerk ook in de daaropvolgende negentien jaar veel te verduren gehad. ,,Zo is onder meer de kikker die tegen het pompgebouw stond met een hamer stukgeslagen en is de dirigent platgeslagen. Doodzonde. Het heeft erg veel tijd en geld gekost om de boel te restaureren.''

Picco bello

Het Beeldhouwersgilde is met de gemeente Hattem in gesprek over het onderhoud, want daar is onvoldoende aan gedaan, zo vindt het gilde. Zo zou het onkruid lange tijd welig tussen de kieren van de plompenbladen hebben getierd en werd Kikkers in Concert omringd door in de gracht geworpen afval. Afgelopen april hield het gilde daarom zelf een grote schoonmaakactie. Het kunstwerk zag er weer picco bello uit. De gemeente lukte het gisteren niet om een reactie te geven.

Maar onlangs ging het weer mis. Eén van de kikkers raakte een oor kwijt. Een ander werd gedeeltelijk onthoofd. Omdat het Beeldhouwersgilde er helemaal klaar mee is, roept ze de daders op om zich te melden. Niet om 'de jongelui' een uitbrander te geven, maar om ze een middag of avond kennis te laten maken met het artistieke vak.

Naïef