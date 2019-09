Hattemse Loo-bewoners voelen zich gepiepeld door gemeente en projectontwikkelaar

Senator Rookmaker uit Hattem over haar breuk met Baudet: ‘Hij zit er alleen voor zichzelf’

7 september Ze was politiek actief voor D66 en bekleedde als risicomanager topfuncties bij ProRail, Achmea en Nationale Nederlanden. Voor Forum voor Democratie zou Dorien Rookmaker de Eerste Kamer ingaan, maar als de vers gekozen senatoren dinsdag terugkeren van het zomerreces, vindt de Hattemse (55) zichzelf terug in de Kamerbankjes van de afgesplitste Groep Otten. Voor het eerst doet ze haar verhaal. ,,Henk is iemand die zijn afspraken nakomt, dat kun je van Thierry Baudet niet zeggen.’’