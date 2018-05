Hattemse ouderen krijgen huisbezoek om eenzaamheid tegen te gaan

Ouderen in Hattem die de komende periode 75 jaar worden kunnen een brief verwachten. Die leeftijdsgroep is uitverkoren voor een pilot met huisbezoeken waarmee eenzaamheid tegengegaan wordt. Het initiatief van het Rode Kruis en Stichting Welzijn Hattem (SWH) begint in september. De gemeente Hattem stelde hier onlangs 13.000 euro voor beschikbaar.

Aanleiding is dat een deel van de ouderen in Hattem eenzaam is en buiten de boot valt. Daarom stuurt de gemeente een brief aan de beoogde doelgroep, ongeveer 100 personen, met daarin een uitnodiging op vrijwillige basis voor een huisbezoek. Het doel is om samen te bekijken in welke mate de ouderen nog zelfredzaam zijn en of er behoefte is aan hulp of ondersteuning. Het gaat om zaken als wonen, welzijn, zorg, inkomen, recht en veiligheid. De gesprekken worden gevoerd door vrijwilligers van het Rode Kruis en de SWH.

Tegelijk met de huisbezoeken gaat ook een buddy-project van start. Als een oudere niet mee kan doen aan activiteiten, kan via de SWH een buddy worden ingezet die de mogelijkheden met de inwoner bekijkt.

Moeilijk

,,We willen eenzaamheid tegengaan", vertelt wethouder Martijn Hospers. ,,Daar zijn al veel voorzieningen voor, maar het is moeilijk om eenzame ouderen te bereiken. Daarom ondersteunen we de pilot. Huisbezoeken zijn in andere gemeenten een goed instrument gebleken om mensen ter bereiken."