'Herinneringen moet je ook maken als je niet ziek bent'

Agnes Kleinsmit (47) uit Hattem - getrouwd, twee kinderen - weet sinds een kleine twee jaar hoe het is te leven met de dood op je hielen. Om te leven, zoals ze het zelf omschrijft, met onkruid in haar lijf. Dat telkens gesnoeid moet worden. Pas nog werden twee tumoren uit haar darmen verwijderd. Ze heeft weke delenkanker. ,,Ik wil dat mijn kinderen met een warm gevoel aan me terugdenken.''

Agnes Kleinsmit, docent Engels aan CC De Noordgouw in Heerde, is een sterke vrouw. Ze vertelt krachtig, duidelijk en soms emotioneel over haar ziekte die ze meermaals die rotkanker noemt. Waarom ze er over vertelt? Omdat ze een boodschap wil uitdragen. Namelijk: ga bewuster leven en wees lief voor elkaar en jezelf.

,,Als je mensen vraagt wat ze het afgelopen weekeinde hebben gedaan, weten ze het vaak niet meer. Nederland is een hectisch land, veel stress. Veel gemopper, gezeur, geklaag. We laten ons leiden door de waan van de dag. Voor je het weet, is je leven voorbij. Ken je dat liedje van Youp van 't Hek? Niemand weet hoe laat het is? Zo treffend, zo raak. Die tekst zegt alles."

Het belangrijkste

,,Mijn tante Annemiek uit Canada heeft meerdere keren kanker gehad. Zij zei tegen mij, Agnes, stel dat je in je kist ligt, waar denk je dan over na? Dat je het meest schone huis van Nederland had? Is dat nou wat je het allerbelangrijkst vindt?

Ze had gelijk. Ik was neurotisch als het om ons huis ging. Moest brandschoon zijn. De woorden van mijn tante waren zó confronterend. Nee, natuurlijk wil ik daar niet aan denken. Ik wist meteen, wat is het belangrijkste voor mij. Dat zijn mijn kinderen. Ik wil dat mijn kinderen met een warm gevoel aan me terugdenken. Dat ze me herinneren als een moeder die eerlijk en open voor ze was, die niet met vragen over mij achterblijven.

Ik maak nu ook voor Jutta (12) en Romeyn (10) een boekje met herinneringen. Waarin ik alles over mezelf vertel. Hoe ik me voelde toen ik zwanger was, hoe ik mijn man en hun vader Victor ontmoette. Mijn eigen vader stierf toen ik zeventien jaar was. Een hartaanval. Ik had hem nog zoveel willen vragen. Maar dat kon niet meer. Weet je, dat. Ik heb ervaren hoe vreselijk ik dat vond en vind. Blijf herinneringen maken, ook als je niet ziek bent. Je weet niet hoe het leven loopt.''

Hond

,,Toen ik mijn eerste zware operatie twee jaar geleden had gehad, dacht ik toen ik de operatie inging: Als ik dit overleef, nemen we een hond. Mijn kinderen wilden dat al zo lang. Ik weigerde altijd, omdat ik niets moest hebben van hondenharen.

Quote Ik ben niet meer de vrouw van het moeten, moeten, moeten. Presteren, presteren en presteren. Agnes Kleinsmit Zaza, zo heet onze hond, is een groot geschenk. Mijn zoontje Romeyn ligt elke avond met Zaza in de mand. Zo mooi om te zien. Heerlijk om met Zaza te wandelen. Door mijn ziekte besef ik dat ik me druk maakte om dingen waar ik me helemaal niet druk over had moeten maken.

Ander voorbeeld, Romeyn wilde altijd spelletjes met me spelen. Dan zei ik: 'Nee, Romeyn, dat lukt niet, ik moet de was nog doen, stofzuigen, boodschappen doen. Nu denk ik, die was komt later wel.' En ja, ik speel geregeld spelletjes met hem. Daar gaat het om. Ik ben niet meer de vrouw van het moeten, moeten, moeten. Presteren, presteren en presteren. Door, door, door. Door mijn ziekte weet ik nu wat ècht belangrijk is. Dat mijn kinderen het belangrijkste in mijn leven zijn.''

Even wordt Agnes overmand door emoties. ,,Ik moet er niet aan denken ze achter te moeten laten.'' Dan: ,,Ik ben veel bewuster gaan leven. Geniet van de kleine dingen om me heen. Maak wandelingen en dan denk ik wauw, wat ziet dat of dat er mooi uit. Die simpele kleine dingen. Door mijn ziekte is dit besef tot me doorgedrongen.

Vreselijk idee dat je dit pas beseft als je ziek bent. Nu maak ik me niet meer druk om een lange rij bij de kassa. Of als ik mijn net gevouwen was uit mijn armen op de trap laat vallen. Nu geniet ik van de vogels die ik buiten zie vliegen. Van zoveel kleine dingetjes. Zelfs van het lopen door de regen.

Wauw, ik ben erbij. Ik weet niet of ik er nog lang ben, dat weet eigenlijk niemand. Ik snap dat je soms stress hebt, zeurt, maar wees je ervan bewust en blijf er niet in hangen. Geniet vooral van het mooie om je heen. Dus zeg ik tegen iedereen, leef bewust, klaag niet zoveel. Kijk om je heen wat je wel hebt en geniet ervan!''

Helse pijn

Het is januari 2015 wanneer Agnes Kleinsmit het op een zaterdagavond uitgilt van de buikpijn. Zakken vol geeft ze over. Ze weet niet waar ze het zoeken moet. Met loeiende sirenes in de ambulance naar het ziekenhuis. Een afspraak met de internist staat overigens al in haar agenda. Want ze heeft al geruime tijd last van vermoeidheid, buikpijn, duizeligheid. Is al zo'n tien kilo afgevallen, weegt amper 60 kilo. Maar Agnes is geen 'piepdoos' en steekt haar hoofd lange tijd in het zand. Gaat wel weer over. Tot ze op die zaterdagavond met haar ziekte wordt geconfronteerd.

Quote Ik wil door! Ik wil leven, ben je gek geworden, ik ben nog niet klaar. Agnes Kleinsmit ,,Ik was zó ziek dat ik dacht, dit is het dan. Je voelt het leven uit je lijf wegtrekken. Maar in het ziekenhuis na de operatie dacht ik: 'Ik wil door! Ik wil leven, ben je gek geworden, ik ben nog niet klaar.'

Verkeerde film

Ik werd na allerlei onderzoeken zoals een ct-scan en echo nog diezelfde avond geopereerd. Ik dacht, mijn god, als ik daar maar uitkom. Ik zag die lampen op de operatiekamer en dacht, ik zit in een verkeerde film.

Er werd een tumor ter grootte van een tennisbal uit mijn buik gehaald. De week daarna werd de tumor onderzocht. Die anderhalve week was slopend, je weet niet waar je het zoeken moet. Het was een hel.

Quote Een soort knollenveld in je lijf, zei mijn arts Toch had ik er wel vertrouwen in dat het goed zou komen, al zei mijn onderbuik soms anders. Het ergste wat me kon overkomen was de mededeling dat het kanker was en in mijn hele lichaam was uitgezaaid en ik snel dood zou gaan.

Toen kwam de uitslag, de arts zei meteen dat het niet goed was. Mijn tumor was een zogenoemde leiomyosarcoom ofwel een vorm van kanker van de weke delen. Een soort knollenveld in je lijf, zei mijn arts. Dan schiet daar iets omhoog, dan daar. Vaak openbaart deze ziekte zich in de lever of longen, bij mij in mijn darmen. De chirurg had de tumor weggehaald en schone randen gesneden, maar het gezwel had wel overal tegenaan gezeten en kan zich via het bloed verspreiden. Het is een agressieve tumor. Toch had ik na de operatie een tweede kans gekregen.''

Eenzame ziekte

In die tweede kans ontpopt zich een nieuwe Agnes, bewuster van het leven en bewuster van de kleine dingen om te genieten. Makkelijk is het natuurlijk niet. ,,Af en toe even flink uithuilen lucht op. Ik heb ook gesprekken met een psycholoog. Want dit is zó groot, zo overweldigend, het is fijn om dat te delen met iemand die iets verder van je af staat.

Dat moet ik niet doen met mijn man Victor of mijn zus of mijn beste vriendin. Kanker is een eenzame ziekte. Ik voel me niet altijd begrepen en dat voelt frustrerend.

Een klein voorbeeld. Ik eet zoveel mogelijk biologisch. Ik ben op mijn voeding gaan letten omdat ik ervan overtuigd ben dat goede en gezonde voeding een positieve invloed heeft, net als minder gestrest zijn overigens. Ook drink ik geen alcohol meer.

Dan zegt mijn omgeving: 'Ach joh, dat ene glaasje maakt toch niet uit?' Misschien niet, maar ik doe het toch liever niet. In dit soort dingen voel ik me onbegrepen. Kanker hebben is hard werken voor de relatie met de mensen om je heen, terwijl je die energie eigenlijk louter in je gezondheid zou willen steken.''

Drie keer

Na de ontdekking van haar ziekte is Agnes nog drie keer geopereerd, een keer vanwege een uitzaaiing in de lever, een keer om de resten van een verkleving en pakweg acht weken geleden onderging ze een operatie nadat uit een scan bleek dat zich weer twee tumoren in haar darm en lever hadden genesteld.

Die operatie was nog even onzeker. ,,Als er een derde tumor had gezeten, hadden ze niet geopereerd, maar met chemo geprobeerd de tumoren klein te houden." Van die laatste operatie is ze inmiddels zo goed als hersteld.

Quote Mama, waarom kan jij niet zo gezond zijn als die andere moeders? Dochter Jutta

,,Mijn dochter Jutta zei aan tafel, toen ik de uitslag aan mijn kinderen moest vertellen: 'Mam, ik weet het al, je hebt weer kanker hè.' Poeh, dat hakte er toch weer in. Na de operatie zei ze: 'Mama, waarom kan jij niet zo gezond zijn als die andere moeders?' 'Dat heb ik niet voor het uitkiezen, Jutta. Maar ik ben geopereerd, de ellende is eruit gehaald, en dus gaan we eerst weer even verder leven. Ik moet even herstellen en dan ben ik er weer.'

Ik zei bewust eerst, omdat ik niet weet hoe het er na een volgende scan uitziet. Het is een grillige ziekte.''

Warmer

,,Mijn kinderen hebben door mijn ziekte wel een andere moeder gekregen. Ik hoop warmer. Ik ben er meer voor ze. Elke avond zeg ik voor ze gaan slapen dat ik van ze houd, dat ik zó verschrikkelijk veel van ze houd en dat ik zo trots op ze ben.

Nee, nooit zeggen ze, dat weten we nou wel mam. Dat hoef je niet steeds te zeggen. Ze zijn zich natuurlijk ook wel bewust van mijn ziekte. Nee, ze vragen me niet of ik nu snel doodga.

Maar dat gebeurt ook niet! Een prognose, nee, die kan mijn arts ook niet geven. In de regel zijn de vooruitzichten van mijn type kanker niet zo rooskleurig. Maar ik wil potverdorie 94 worden! Dat werd mijn oma ook. Zo moet het zijn!''