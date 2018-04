Het Baken zorgaanbieder Hof van Blom Hattem

Het protestants-christelijke Het Baken gaat de zorg in het nieuw te bouwen Hof van Blom in Hattem aanbieden. Daarmee is de gevreesde tweede christelijke woonzorgzone in de Hanzestad min of meer een feit. Maar: ,,Iedereen is welkom.”

Eigenaar en bouwer Nijhuis Bouw heeft de aanbestedingsprocedure rondom de zorgaanbieding in de locatie Hof van Blom in Hattem afgerond. Het bedrijf gaat de komende 1,5 maand met Zorgverlening Het Baken in gesprek over een huurovereenkomst. De tweede woonzorgzone in het stadje krijgt daarmee waarschijnlijk ook een christelijke identiteit.

Al lange tijd speelt de nieuwbouw van het Hof van Blom. Als eigenaar van de locatie heeft Nijhuis Bouw een aantal zorgaanbieders benaderd om een bod uit te brengen voor de exploitatie van 32 zorgplekken. De keuze is gevallen op Het Baken, ten koste van Hanzeheerd en Viattence. De organisatie kon volgens commercieel manager Mark Broekhuijsen van Nijhuis het beste aan de wensen voldoen.

Kleinschalig

Het Baken is geen onbekende naam in Hattem. Al sinds 2004 zit de organisatie met een zelfstandige verpleegafdeling in De Bongerd, de andere woonzorgzone in het stadje. Daar is plek voor 15 bewoners. ,,Dat was kleinschalig. We willen graag minder mensen teleurstellen voor wie er geen plek is”, aldus de tevreden bestuurder Silvia Timmer.

‘Het Baken wil zorg bieden aan iedere inwoner van Hattem en omgeving ongeacht levensbeschouwing’, meldt de organisatie in een persbericht. Daarmee gaat ze ook in op de maatschappelijke onrust die is ontstaan in Hattem. De politiek wil twee woonzorgzones, met diverse voorzieningen dichtbij. Omdat De Bongerd al een christelijke identiteit heeft, zou het Hof van Blom het algemene etiket moeten krijgen. Maar dat gaat dus, op papier, niet gebeuren.

Goede zorg

,,Wij hebben ons bewust niet in die discussie gemend”, aldus Timmer. Het aanbieden van kwalitatief goede zorg staat volgens haar voorop. ,,In principe is iedereen gewoon welkom.” Mark Broekhuijsen van Nijhuis wijst daar ook op: ,,Wij hebben gedaan wat we moesten doen.”

Hanneke Jurriëns van de Vrienden van het Hof van Blom is niet ongelukkig met de uitkomst. Voor haar was Het Baken ‘second best’. ,,Ik had liever een algemene aanbieder, maar verder is dit de best mogelijke uitslag.”