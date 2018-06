Hondenpoep: Opruimplicht blijft in Hattem

De voorgestelde afschaffing van de opruimplicht voor hondenbezitters in Hattem gaat niet door. Baasjes moeten de poep van hun viervoeter ook op de 25 eerder aangewezen uitlaatplaatsen gewoon blijven opruimen. Dat is gisteravond tijdens de raadsvergadering besloten.

Het nieuwe college is het oude niet. Althans in Hattem, waar de nieuwe coalitiepartijen gisteravond een voorstel van de oude burgemeester en wethouders over de bestrijding van de overlast van hondenpoep flink hebben gewijzigd voordat ze het hebben goedgekeurd.

Niet alleen in Hattem, maar in heel Nederland is de overlast van hondenpoep een van de grootste ergernissen. Sinds 2013 ligt de verantwoordelijkheid voor het opruimen van de uitwerpselen weer bij de inwoners van Hattem, maar sindsdien is het aantal klachten toegenomen.

Vervroegd

Daarom heeft het gemeentebestuur een plan opgesteld, dat oospronkelijk begin 2019 in zou worden gevoerd. Op basis van de reacties vanuit de politiek is echter haast gemaakt en is de pilot vervroegd: al op 1 juli zou ermee worden begonnen. Zo werden bijvoorbeeld 25 speciale uitlaatplaatsen aangewezen, waar de poepzuiger zijn werk zou doen.

Maar het nieuwe college, bestaande uit PvdA, ChristenUnie en CDA, denkt anders over het plan. De partijen vinden dat hondenbezitters niet beloond moeten worden voor het verkeerde gedrag, als ze de uitwerpselen van hun viervoeter mogen laten liggen en door een machine worden opgeruimd.

Poepzuiger

De huidige coalitiepartijen stelden daarom in een amendement voor dat de opruimplicht tijdens de pilot gehandhaafd blijft. Belangrijk is wel dat er goed wordt gecommuniceerd over de nadelige gevolgen en het niet opruimen van de hondenpoep. Waar nodig kan de poep wel verwijderd worden, eventueel met de poepzuiger.

De uitvoering daarvan is vooral aan de gemeente Hattem zelf. ,,Maar niet structureel, omdat je daarmee luiheid stimuleert", aldus ChristenUnie-raadslid Marinus Kers. Ook wethouder Carla Broekhuis kon met dit voorstel leven, evenals de meerderheid van de gemeenteraad.