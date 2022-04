Hoogste rechter drukt op pauzeknop voor omstreden nieuwbouwplannen in Hattem: ‘Opent deuren’

Hattemse basisscho­len adopteren oorlogsmo­nu­ment

De zes basisscholen in de gemeente Hattem hebben een oorlogsmonument geadopteerd. Op deze manier moet het herdenken en vieren van de vrijheid een prominente plek krijgen in de lesstof. Het adopteren van een monument is een initiatief van het Nationaal 4 en 5 mei comité.

29 maart