In Hattem overwegend bewolkt weer vanochtend

Met video's & poll Succestrai­ner Dick Schreuder vertrekt per direct bij PEC Zwolle, Johnny Jansen wordt opvolger

PEC Zwolle en hoofdtrainer Dick Schreuder (51) gaan uit elkaar. De oefenmeester, die nog een contract had voor twee seizoenen, vertrekt per direct en gaat aan de slag als hoofdtrainer elders in Europa. PEC heeft zijn opvolger al klaarstaan.