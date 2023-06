In Hattem vanochtend

Door krakende knieën en angst voor protheses zijn handbalin­ter­na­ti­o­nals Lipman en Schoenaker uitge­speeld: ‘Lopen gaat niet zo soepel meer’

,,Het is net alsof je over mijn dokter praat”, zegt Annick Lipman als Myrthe Schoenaker verhaalt over haar door krakende knieën gedwongen afscheid als handbalster op topniveau. De keepster uit Zwolle en de opbouwster uit Raalte houden er tegelijkertijd mee op. Over de vrees voor protheses, Kopenhagen en Trondheim, het Nederlands team en het vermijden van het zwarte gat.