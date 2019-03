Inbraak Golf Hattem onderdeel van inbraakgolf Hattem

Het meeste recente doelwit van inbrekers in Hattem was Dutch Golf Hattem, waar in de nacht van maandag op dinsdag een raam en een deur werden geforceerd. Er werd een potje met 150 euro ontvreemd dat eigendom was van Jazz In Hattem. Golfclubeigenaar Jart Sluiter is daarvan penningmeester en had het geld in bewaring. Sluiter: ,,Het is vooral de braakschade die in de papieren loopt. Vervelend allemaal.’’

Of er een verband bestaat tussen de inbraken van de laatste drie maanden of dat er een bende actief is, kan Klok nog niet bevestigen. ,,We vergelijken deze inbraken om te ontdekken of er verbanden zijn en of er sprake is van dezelfde daders. Over dat soort details kunnen we geen uitspraken doen, onze informatie zou hen in de kaart kunnen spelen, daarom doen wij ook over buit en schade geen specifieke mededelingen, dat is informatie die in principe alleen bij daders en slachtoffers bekend is. Dat houden we graag zo gedurende het onderzoek.’’