Inbrekers slaan in Hattem nu minder vaak toe dan tien jaar geleden

Het aantal woninginbraken neemt in Nederland al jaren af. Vonden er in Nederland tien jaar terug nog 91.596 inbraken plaats, in 2022 wisten inbrekers slechts 24.396 keer toe te slaan. Dat is een daling van zeventig procent. Tijdens de pandemie werd die daling doorgezet. Hoewel het afgelopen jaar het landelijk aantal inbraken weer lichtjes steeg met vier procent, ligt het nog steeds aanzienlijk lager dan voor de pandemie.

Land van het slot

Die lichte landelijke stijging is volgens de politie te wijten aan het wegvallen van de coronamaatregelen. We waren vorig jaar namelijk veel vaker buiten de deur dan in de twee jaren ervoor. In Hattem daalde het aantal woninginbraken echter ook in 2022.

In de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht vonden in 2022 de meeste inbraken plaats. In Gelderland wisten boeven vorig jaar 2648 keer toe te slaan. Dat is omgerekend ongeveer 1,3 woninginbraken per duizend inwoners. Tien jaar terug vonden er in die provincie nog 5,5 woninginbraken per duizend inwoners. In de provincie Gelderland werd in Rozendaal relatief het vaakst ingebroken en in Aalten het minst.