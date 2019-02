Inbrekers slaan toe bij golfclub in Hattem

Sluiter werd dinsdagochtend geïnformeerd door de greenkeepers, de mensen die zijn golfbanen onderhouden. Sluiter: ,,Zij ontdekten dat er een deur en een raam kapot waren. Inbrekers hadden dat gedaan. Later kwamen we erachter dat het potje van Jazz in Hattem was ontvreemd. Daar zat 150 euro in. Ik ben penningmeester van Jazz in Hattem en doe de administratie. Ik had het potje in beheer.’’