Ingestorte kade Apeldoorns kanaal in Hattem nu hersteld

De verzakte kade langs het Apeldoorns Kanaal bij het Hertog Willem-Pad in Hattem wordt deze dagen hersteld. Al in augustus is het waterschap Vallei & Veluwe begonnen met de vervanging van de beschoeiing langs het kanaal. De aannemer is nu toe aan het deel ter hoogte van de verzakking.

Begin juli zakte een deel van de zandwal langs het Apeldoorns kanaal in Hattem in het water. Over een breedte van zo’n tien meter is ongeveer drie meter hoog zand weggezakt. Dat gebeurde tijdens baggerwerkzaamheden in het kanaal. De beschoeiing ter plekke was in slechte staat.

Geen risico's

De verzakking bracht geen risico’s met zich mee, omdat de kade (zoals de walkant van het kanaal genoemd wordt) geen waterkerende functie heeft, zo liet een woordvoerder van het waterschap weten. Dat is de reden dat het waterschap de schade niet eerder heeft hersteld, maar dat de reparatie tijdens de regulier ingeplande werkzaamheden gebeurt.

Het kanaal was in de periode van januari en juni van dit jaar tussen de IJssel en het Bastion, de keersluis in het kanaal, uitgebaggerd. Bij die baggerwerkzaamheden was puin bij de kant weggehaald. Daardoor was de beschoeiing ter plekke bezweken en een deel van de walkant in het water gestort.

De planning van het groot onderhoud van dit deel van het Apeldoorns Kanaal liep rond april van dit jaar vertraging op door de vondst van asbest. Dat werd tijdens een voorbereidend onderzoek aangetroffen tussen puin dat in het verleden in het kanaal is gestort.

Stalen damwanden

De oude houten beschoeiing aan de IJssel-zijde van het kanaal wordt vervangen door stalen damwanden. Deze worden eerst aangebracht, waarna de oude houten delen verwijderd kunnen worden en de ruimte tussen de damwand en de wal opgevuld kan worden met klei.

De nieuwe damwand heeft een speciale constructie waardoor onder meer reeën makkelijker uit het water kunnen komen. Ook wordt het Hertog Willem-Pad, het wandelpad vanaf de Hoenwaardsebrug richting IJssel en Apeldoorns Kanaal, verlengd met grasbetontegels.

Marja Reinders van het waterschap laat weten dat de verwachting is dat de kerst het project klaar is.

Het waterschap werkt momenteel aan de voorbereiding van de verhoging van de IJsseldijk tussen Hattem en Wapenveld. Hierbij wordt de dijk verhoogd om aan de nieuwe eisen voor hoogwaterbescherming te kunnen voldoen. Dit project gaat 17 miljoen euro kosten en moet ergens tussen 2020 en 2022 uitgevoerd worden.