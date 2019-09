Jan Willem Wiggers neemt 3 oktober afscheid als burgemeester van Hattem

De inwoners van Hattem krijgen op 3 oktober de kans ‘hun’ burgemeester de hand te drukken tijdens een speciale receptie. De receptie wordt gehouden in de Franse School aan het Kerkplein in Hattem en duurt van 18.00 tot 21.00 uur.

Verschoven

Echt afscheid hoeven de Hattemers overigens niet te nemen, want Wiggers (63, CDA) blijft in het Hanzestadje wonen. Elf jaar lang was hij ‘burgervader’ voor de Gelderse gemeente met ruim 12.000 inwoners. Wiggers is gevraagd waarnemend burgemeester te worden in Hardenberg. Daar is namelijk Peter Snijders vertrokken om burgemeester te worden van Zwolle.