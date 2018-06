Jarige voetbalclub uit Hattem krijgt Ajax op bezoek

Veluwse molens in rouwstand wegens overlijden Jaap Rouwen­horst

29 mei Molenaar Jaap Rouwenhorst van korenmolen De Fortuin in Hattem is maandag na een langdurig ziekbed overleden. Hij is 57 jaar geworden. Wegens zijn overlijden zijn diverse molens in de regio in de rouwstand gezet.