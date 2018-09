Jazzfestival in Hattem wil swishrecord vestigen met honderden kinderen

VIDEOTijdens het jazzevenement Little New Orleans in Hattem wordt zaterdag een record 'swishen' gevestigd. Voorzitter Jan-Erik Barendsen hoopt op honderden kinderen die gelijktijdig hun heupen laten wiegen en hun armen laten zwaaien.

Volledig scherm Leona, Sem, Iris, Rachel, Pepijn, Roos, Nikki en Anna oefenen alvast voor de recordpoging van zaterdag. © eigen foto

Hoe komt een jazzevement erbij om kinderen de 'swish', het dansje van zangeres Katy Perry dat deze zomer een hype werd, te laten doen?

,,We hebben als stichting ons ten doel gesteld om jonge muzikanten een podium te bieden. Hiermee trekken we dat wat verder door", aldus Barendsen. ,,Dit is ook een manier om ze iets te laten doen en ze met muziek in aanraking te brengen. Een van de vrijwilligers is wat gaan Googlen en ontdekte dat er niet echt een record bestaat."

Is het Guiness Book of Records al ingeschakeld?

,,Nee, daar gaan we niet voor. Het is gewoon leuk. Er is ook geen notaris bij, maar wethouders Hospers van cultuur doet de aftrap. En wellicht gaan we volgend jaar een poging doen om het record te verbeteren. Als de hype dan nog niet is overgewaaid."

Dus er wordt zaterdag hoe dan ook een record gevestigd?

,,Ja precies. Maar we verwachten best wel een behoorlijke opkomst. Er is ook op scholen geoefend, weten we. Er kunnen vijftig of honderd kinderen komen. Maar ook drie- of vierhonderd. En we hopen natuurlijk dat de ouders daarna blijven voor het festival."

Kan iedereen meedoen?

,,Het is echt alleen voor kinderen. Die kunnen het ook het best. Ik heb het deze zomer, na wat aandringen van mijn 11-jarige dochter, zelf geprobeerd. Ergens in een stad in Zuid-Frankrijk stond een podium en daar ben ik op gaan staan. Maar dat zag er niet uit. Dus dat gaan we niet weer doen. Het is een beetje een tegenstrijdige beweging. Maar kinderen pikken het zo op."

Hoe laat begint het en waar moeten we zijn?

,,Om 16 uur wordt het festival geopend bij Houtwerk Hattem, aan de 1e Industrieweg in Hattem. Om 16.15 is er een workshop voor de kinderen die zo'n twintig minuten duurt. Daarna is de recordpoging en die duurt zeven minuten."

Waarom zeven minuten?