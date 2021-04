Kassa! PostcodeStraatprijs valt in Hattem: huishoudens winnen tienduizenden euro’s

video ‘Gelderland is verplicht om wolf beter te beschermen tegen aanrijdin­gen op de Veluwe’

16 maart De provincie Gelderland is wettelijk verplicht om de wolf beter te beschermen tegen aanrijdingen op de Veluwse N-wegen. Dat zegt natuurbeschermingsjurist Arie Trouwborst. ,,Het verkeer is onder wolven in Nederland doodsoorzaak nummer 1. In gebieden waar de wolf gevestigd is, moeten zeker maatregelen worden genomen.’’