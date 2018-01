Kerk Hattem moet ontslagen predikant 68.000 euro betalen

Het ontslag tien jaar geleden van predikant Peter Gort bij de Nederlands Gereformeerde kerk Hattem kan verstrekkende gevolgen hebben. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden sprak zich namelijk inhoudelijk uit over de kwestie uit. Hiermee treedt de rechter volgens advocaat Teunis van Kooten voor het eerst in de eigen rechtsregels van de kerk. Voorheen was de scheiding van kerk en staat voor rechters leidend.

Preses Klaas Klaver van de Nederlands Gereformeerde Kerk Hattem kon het nauwelijks geloven toen zijn kerk anderhalve week geleden werd geconfrontreerd met de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarin stelt het Hof dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de in 2008 ontslagen predikant Peter Gort en zijn kerk. Daarmee wijkt het Hof af van het principe dat kerken binnen wettelijke kaders de vrijheid hebben hun eigen rechtssysteem te hanteren en dat de predikant geen werknemer van de kerkenraad is. Klaver zegt dat zijn kerkenraad zich nu gaat beraden om al dan niet in cassatie te gaan. Dat gebeurt overigens in overleg met de landelijke vergadering van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. ,,Als deze uitspraak blijft staan heeft dat voor alle kerken verstrekkende gevolgen.’’

Willem Smouter, voorzitter van de vergadering van de Nederlandse Gereformeerde kerken en dominee in Apeldoorn, is uitermate verrast door de uitspraak. ,,We moeten deze eerst goed bestuderen. Als inderdaad blijkt dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor de verhouding tussen predikanten en kerken, dan overleggen we met Hattem wat te doen.’’

Schadevergoeding