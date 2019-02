Kim en Tim uit Hattem maken naam in boekenwereld

Een nieuw duo uit Hattem probeert naam te maken in de Nederlandse kinderboekenwereld: Kim en Tim. ,,Het zou wel heel mooi zijn als het in één adem genoemd wordt met Suske en Wiske.”

Of ze even wat schetsen moet maken van Kim en Tim? Tuurlijk, laat maar zien. Bedenkster en illustrator Janienke Souman uit Wezep pakt pen en papier en gaat direct aan de slag. Nog geen vijf minuten later is ze klaar. ,,Dit is mijn project, de tekeningen zitten al helemaal in het hoofd”, zegt ze. Een nieuw duo in de kinderboekenwereld is geboren.

Het boek Kim en Tim, samen naar de dierentuin is vanaf heden te koop. Bedenkster Janienke Souman en Wilfred Willemsen van uitgeverij Jupijn uit Hattem zijn maar wat enthousiast. ,,De reacties zijn erg leuk. Veel mensen hebben nu al interesse in nieuwe boeken”, zegt Willemsen.

Schetsen

De twee kennen elkaar al van vroeger. Na een gesprek met Souman over een ander boek is het balletje gaan rollen. ,,Vroeger wilde ik al illustrator worden. Het lukte eerst niet. Maar ik heb het toch weer opgepakt. Ik ben schetsen gaan maken en daaruit is uiteindelijk een verhaal gerold”, legt Souman uit.

Het resultaat is een boek voor kinderen tot vijf of zes jaar. ,,Het is simpel, niet te veel details. Het lijkt een beetje op Woezel en Pip. Dat spreekt aan”, zegt Willemsen. ,,Het is ook de bedoeling dat er interactie is. Dat de kinderen bijvoorbeeld weten welke dieren er leven in een dierentuin of dat ze leren tellen”, vult Souman aan.

Vervolg

Inmiddels is Souman alweer druk bezig met een tweede boek, waarin de broer en zus leren klok kijken en naar school gaan. ,,Met één bladzijde ben ik ongeveer 1,5 dag bezig. Eerst heb je de schets, daarna de kleur, schaduw en natuurlijk de tekst. We wachten nu eerst even af hoe het met dit boek gaat. Maar ik vind het heel leuk. Het is echt mijn ding, dit heb ik bedacht.”

Het tweetal hoopt het project steeds verder te kunnen uitbreiden. ,,Het zou wel heel mooi zijn als Kim en Tim in één adem genoemd worden met Suske en Wiske. Voor nu is het doel om te kijken of Janienke hier fulltime mee aan de slag kan. En of we het merk kunnen opzetten. Maar het moet wel reëel zijn”, zegt Willemsen. Bedenkster Souman: ,,Het zou wel heel leuk zijn als mensen in bijvoorbeeld Amsterdam het hebben over Kim en Tim.”

Het boek Kim en Tim, samen naar de dierentuin kan besteld worden via wilfred@uitgeverij-jupijn.nl. Of ophalen kan aan de 2e Walsteeg 4 in Hattem. De prijs is 12,95 euro.