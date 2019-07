Klinkers moeten Markt Hattem gaan sieren

De Markt en een deel van de Kerkhofstraat in Hattem wordt vanaf dit najaar bestraat met ‘simpele’ donkergrijze klinkers. De nieuwe bakstenen moeten de oplossing zijn in een langlopend vraagstuk: ‘Hier is ook een mooi en aantrekkelijk plein mee te realiseren’.

De gemeenteraad van Hattem heeft maandagavond eindelijk gekozen. De leden moesten een keuze maken uit de modellen voor de herinrichting van de Markt in de centrum van de stad en de gezamenlijke coalitie koos via een amendement samen met de VVD voor de goedkope en vooral ook meest toegankelijke variant: de bakstenen klinkers.

Amendement

Voornamelijk fietsen en rolstoelers blijven regelmatig steken tussen de stenen op de Markt, het Kerkplein en de Kerkhofstraat, die er nu ruim twee jaar liggen. De oneffen bestrating bestaat uit keien van natuursteen met brede voegen. Lange tijd is er gekeken naar oplossingen, verschillende alternatieven passeerden de revue, en uiteindelijk kon de raad maandag kiezen uit twee opties: de luxe variant met een gezaagde natuursteen, of de goedkopere bakstenen klinkers. Gekozen werd dus via een amendement voor de tweede mogelijkheid, wat overigens juist niet de voorkeur had van het Hattemse college van burgemeester en wethouders. De afgelopen periode lag er van de gezaagde natuurstenen al een proefopstelling op de Markt.

De ambitie om een bijzonder plein met historische uitstraling te krijgen was in het voorstel belangrijk voor het college. Wethouder Auke Schipper noemde de bakstenen maandagavond echter ook een goed voorstel. De stenen zijn donkergrijs van kleur. De klinkers zijn ook het goedkoopste. Rondom de natuurstenen blijven twijfels bestaan, met name over het comfort en de veiligheid, en daarom heeft die variant de voorkeur niet gekregen van de meerderheid van de raad.

Belanghebbenden

De Markt en de rijloper van de Kerkhofstraat worden hierdoor straks uitgevoerd met bakstenen klinkers. Verder is besloten het voormalige kerkhof, Kerkplein en een deel van de Kerkhofstraat, opnieuw te bestraten met de steen die er nu ligt met een zo smal mogelijke voeg.