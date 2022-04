Krijgt Hattem nieuwe paastraditie met eerste kampioenschap Eiergooien? ‘Geoefend met een kiwi’

Vier schuurin­bra­ken in één nacht in Hattem: fietsen en gereed­schap weg

Het werd inbreker(s) in Hattem afgelopen weekend behoorlijk makkelijk gemaakt: in de nacht van vrijdag op zaterdag sloegen de nog onbekende dader(s) een flinke slag. In twee straten direct naast elkaar is er in totaal bij vier niet afgesloten schuurtjes ingebroken. Dat meldt de politie op social media.

14 februari