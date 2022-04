Krijgt Hattem nieuwe paastraditie met eerste kampioenschap Eiergooien? ‘Ludiek spelletje’

Tina (83) herinnert zich de treinbe­schie­ting in Hattemer­broek als gisteren, nu is er een stripboek

Tina de Vrij was in 1944 vijf jaar oud, toen de trein waarin zij zat bij Hattemerbroek beschoten werd. Ze weet het nog als de dag van gisteren. De gebeurtenis komt terug in een stripboek, gebaseerd op haar vader, dat eerder deze maand is gepresenteerd aan leerlingen van groep 7 en 8 van de Nassauschool in Hattemerbroek.

