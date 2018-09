Het is deze morgen rustig in de omgeving van de Burgemeester Bijleveldsingel in Hattem. Regelmatig raast een auto voorbij en af en toe is in de verte een duif te horen. In de grote bomen langs de weg zitten verschillende nesten van roeken, maar de kraaiachtigen zelf laten zich amper zien of horen. Dat was een paar maanden geleden echter wel anders, zo vertellen verschillende buurtbewoners. ,,Je kon ’s nachts niet met het raam open slapen”, zegt Joke Brink bijvoorbeeld.

Gigantisch gekrijs

De roeken leven voornamelijk in de omgeving van hun nesten. Daardoor ervaren vooral de Hattemers woonachtig in de directe omgeving van de vogels overlast. ,,Vooral in mei en juni is het hinderlijk”, vertelt Joke Brink. ,,Dan beginnen ze ’s ochtends om 6 uur al te krijsen. En ook ’s avonds kon je ze tot laat horen. Niet zomaar wat geluid, maar een gigantisch gekrijs.”

Het is voor de gemeente Hattem aanleiding om de bewoners rondom de Burgemeester Bijleveldsingel afgelopen zomer een enquête te laten invullen om te kijken of en hoeveel overlast er is. Daaruit is nu naar voren gekomen dat er klachten zijn: ,,Op basis van de resultaten van de enquête hebben we voldoende aanleiding om een roekenplan te maken”, meldt Marieke Schütten van de gemeente Hattem.

Volledig scherm Een roek in de omgeving van de Burgemeester Bijleveldsingel. © Henri van der Beek

Dat ‘roekenplan’ moet dus helpen de overlast te verminderen. ,,Hierin komen onder andere de eventuele nieuwe locatie van de roeken en de manier van verplaatsen te staan. De Provincie Gelderland is, op basis van de Natuurwet, verantwoordelijk voor het verlenen van een ontheffing voor het eventuele verplaatsen van roeken”, aldus Schütten. Het zomaar verplaatsen of verjagen van de kraaiachtigen mag niet, want het beestje en het nest is beschermd.

Overdreven

Raadslid Erik Kort (D66) woont vlakbij de roeken: ,,Ik heb de enquête ingevuld. De overlast is gematigd. Het is vooral het lawaai dat ze maken en soms zitten ze op je dak. Deze periode is het rustiger.” Andere buurtbewoners die overlast ervaren hebben het ook met name over geluid, terwijl er daarnaast omwonenden zijn die het verplaatsen van de beesten wel erg overdreven vinden.