Kunstwerk in huis? Bel het Voerman Museum in Hattem!

video Spoor Hanzeboog Zwolle aan de wandel door de hitte

26 juli Het spoor beweegt door het warme weer. Dat is niets geks, maar wel iets waar ProRail op in moet spelen. De Hanzeboog, de rode spoorbrug bij Zwolle heeft een speciale constructie waarbij het spoor kan krimpen en groeien, want metaal zet bij warm weer nu eenmaal uit.