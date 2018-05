Lagemaat gaat Noordgouw Hattem slopen

De laatste weken zijn er al verschillende voorbereidingen getroffen op de sloop. Het water, gas en elektra is al door Vitens en Liander afgekoppeld en per 12 maart is ook het beheer door leegstandsbeheerder Ad Hoc opgezegd. Rondom het gebouw staan verschillende hekken, zodat er niemand meer bij kan komen.

Ulo

De middelbare school De Noordgouw stopte in de zomer van 2015 in Hattem, vanwege een dalend aantal leerlingen. Wat ooit begon als ulo in 1925, is sinds die tijd niet meer. Begin vorig jaar maakte de gemeente al bekend het gebouw te willen slopen. De kosten voor het behoud van het gebouw waren te hoog en er waren geen haalbare plannen voor nieuw gebruik.

Uit een eerste overleg eerder deze week tussen de gemeente Hattem en Lagemaat blijkt dat het gaat om circulair slopen. ,,Dit is een manier van slopen waarbij we inzetten op optimaal hergebruik van vrijkomende materialen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Deze wijze van afbreken heeft wel een andere, en langere, voorbereiding tot gevolg. ,,Er moeten dan ook met het sloopbedrijf nog verdere afspraken worden gemaakt over hoe we dat het beste in de praktijk kunnen brengen. De aanpak is ook van invloed op de planning. Er wordt daarom nu eerst een plan van aanpak gemaakt en een planning is daar onderdeel van.” Een startdatum is er dus nog niet.