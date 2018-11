Landelijk CDA achter Hattemse resolutie Lelystad Airport

De ingediende resolutie werd na een uitgebreide discussie op het congres in iets aangepaste vorm aangenomen. Kremer: ,,Het CDA is soms weleens wat vaag in politiek zaken, maar door de resolutie hebben de leden een duidelijke opdracht meegegeven aan het partijbestuur en de fractie in de Tweede Kamer: opening van Lelystad Airport is gebonden aan een herziening van het luchtruim in 2023 en tegen die tijd moeten de laagvliegroutes verdwenen zijn. Bovendien moet er tweemaal per jaar een voortgangsrapportage komen, zodat voor de regio’s het proces inzichtelijk blijft en zodat het proces gecontroleerd kan worden. Zo krijgen we meer grip op het geheel.’'