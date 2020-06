Lek in de Hattemse ijsbaan is gevonden, hoger waterpeil is de oplossing

video Sanne van Asselt start lotgenoten­groep: ‘Heerde rouwt op dit moment, maar dat hoeft niet alleen’

11 juni In het door corona zwaar getroffen Heerde start een lotgenotengroep voor mensen die te kampen hebben met rouw. Het initiatief moet Heerdenaren die iemand verloren hebben in coronatijd met elkaar in contact brengen. Initiatiefnemer is Sanne van Asselt van Heerde Helpt.