Lelystad Airport tast geloofwaardigheid van overheid aan volgens waarnemend burgemeester van Hattem

Van Asseldonk sprak in zijn speech uitgebreid over het imago van het openbaar bestuur. Volgens de waarnemend burgemeester, die de naar Hardenberg vertrokken Jan Willem Wiggers in de Hanzestad in september opvolgde, is het niet vreemd dat het vertrouwen in het openbaar bestuur afbrokkelt.

,,Het Rijk gaat de snelheid op autowegen verlagen vanwege de stikstofproblematiek en gaat tegelijk een Formule 1-circuit openen in de duinen’’, aldus Van Asseldonk, ,,of een nieuw vliegveld voor vakantievluchten. Dat kan in mijn ogen niet. Wat wil het Rijk nu? Welk probleem wordt nu opgelost en hoe?’’

Onder de maat

De D66-burgemeester haalde ook het recente geklungel van de Belastingdienst aan ‘die ten onrechte een groep al kwetsbare mensen door stomme fouten in de problemen brengt.’ ,,En vervolgens niemand die echt de verantwoordelijkheid wil nemen en de zaak oplost. Waarom zou je dan nog vertrouwen hebben in de overheid? Dat los je niet op door een bewindspersoon naar huis te sturen. Dat los je op door fouten te erkennen en recht te zetten en tegelijkertijd de bezem te halen door een organisatie die structureel onder de maat presteert.’’

Vuurwerk

Van Asseldonk pleitte verder voor een landelijk vuurwerkverbod. ,,Om de ellende die we nu elk jaar weer opnieuw hebben voor eens en voor altijd achter ons te laten. Invoeren van vuurwerkvrije zones per gemeente is niet te handhaven en is dus geen oplossing’’, vindt hij. ,,Dat doen we alleen bij het ontbreken van een duidelijk landelijk stelsel van regels.’’

Last van

Ook in het stadhuis van Hattem hebben ze er volgens de waarnemer last van dat het vertrouwen in de overheid afbrokkelt. ,,Terwijl er juist op dat lokale niveau zo goed, hard en integer gewerkt. Dat mag ook wel eens gezegd worden.’’