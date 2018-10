Lintje voor Erna Blok-Hulsbergen in Hattem

Erna Blok-Hulsbergen werd dinsdagavond tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van het Rode Kruis Hattem-Wapenveld verrast met de eervolle gebeurtenis. Ze kreeg de onderscheiding voor haar inspanningen die ze als sinds haar achttiende jaar verricht voor het Rode Kruis. Zij was actief in verschillende functies die variëren van ondersteuning bij evenementen als Eerste Hulpverlener, tot leidinggevende en bestuurslid van de lokale afdeling. Erna Blok-Hulsbergen speelde ook een actieve rol in het begeleiden van vrijwilligers van het Rode Kruis.