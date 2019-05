Mannes uit Hattem krijgt VIP-reis van NS en zijn kinderen: ‘Hij is bezeten van treinen’

Samen met kleinzoon Sem mag Mannes Biesemaat (64) uit Hattem een kijkje nemen in de bestuurderscabines bovenop de Kameel. Want de bijnaam dankt het directierijtuig van de Nederlandse Spoorwegen aan de twee bulten op zijn rug. ,,Zij heeft deze verrassing voor ons geregeld”, wijst Mannes op dochter Eveline die haar vader en zoon in Zwolle komt begroeten. ,,Thuis heeft hij heel veel miniatuurtreinen maar de zolder is te vol om de boel uit te stallen. En we moesten vroeger als kinderen tot vervelens toe met hem mee naar de Stoomtreindagen”, verklaart Eveline de reden om Mannes aan te melden voor de Spoorwensdagen. ,,Hij is bezeten van treinen, en door zijn gekte raakt mijn zoon ook besmet. Die krijgt tot zijn grote genoegen elke verjaardag een treintje.”

Treinsimulator

Mannes kon vrij nemen van zijn werk als rapporteur bij Enexis maar hij had geen idee wat hem vanochtend te wachten stond. ,,In Amersfoort mochten we eerst in de treinsimulator, dan beleef je het traject als machinist. En nu dit reisje met de Kameel. Vroeger heb ik een open sollicitatie gestuurd naar de Spoorwegen maar ik werd niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Na mijn mts had ik graag iets willen doen met treinen en infrastructuur. En ja, nu zit ik op kantoor. Ook afwisselend hoor.” Hij loopt door het opvallend korte treinstel uit 1954. ,,Dit is een dieselelektrische trein. Ik had er onlangs nog een artikel over gelezen in Rail Magazine. Hij is helemaal gerestaureerd en in de oude kleuren hersteld. Daar zie je een loungegedeelte en voorin aan de grote tafel met luxe stoelen zaten wij. Je hebt hier uitzicht naar alle kanten.”