Margje Fikse te zien in unieke openluchtvoorstelling ‘Oerijssel - Zunnewende’ in haar eigen Hattem

De voorstelling in Hattem is de allereerste openluchtvertoning van Oerijssel - Zunnewende, die sinds hij werd uitgebracht, uitsluitend draaide in filmtheaters, dorpshuizen en schuren. ‘Voor liefhebbers van de Overijsselse geschiedenis en streekcultuur is dit daarom een unieke kans: de film zien en beleven op één van de plekken waar hij is opgenomen.’

Oertijd van Overijssel

Zunnewende is deel één van het tweeluik Oerijssel, gemaakt door Geertjan Lassche uit Rouveen, in opdracht van stichting Onder de Boompies/Sous les Arbres. Hoofdpersoon is radio- en tv-maker Margje Fikse, die opgroeide langs de IJssel, naar Amsterdam verhuisde en als dertiger terugkeert naar het Oosten. Vanuit haar nieuwe woonplaats langs de IJssel gaat ze op zoek naar haar roots en naar de oertijd van Overijssel. ,,We gaan op zoek naar de tijden van heidendom, bijgeloof en oeroude rituelen’’, vertelt Lassche.

Sferische belevenis

,,Veel daarvan is nooit verdwenen, ook niet toen zendelingen als Lebuinus hier het christelijk geloof kwamen brengen. Oerijssel laat mensen ervaren waar hun wortels liggen en hoe die wortels vandaag de dag nog levend zijn.”

Het eerste deel, Zunnewende, heeft iets van een ‘roadmovie’, schetst Lassche. ,,Het is een sferische belevenis, waarin heden en verleden doorlopend met elkaar worden verweven en we allerlei plekken in Overijssel aandoen.’’ Margje Fikse ontmoet in de documentaire onder andere Dirk Kok en ‘de wonderboom’ van Staphorst.

Informatie en aanmelden

Aanmelden kan via het mailadres info@souslesarbres.nl onder vermelding van volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen waarvoor de reservering is. Toegangsprijs is 15 euro per persoon, koffie/thee inbegrepen.

Verder geldt: neem eigen stoel, picknickkleed en eventueel hapjes en drankjes mee. Wie zich aanmeldt, krijgt nadere informatie per e-mail over de exacte locatie, parkeren en meer.

Meer informatie is te vinden op de website souslesarbres.nl.