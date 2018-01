Mark Benjamin uit Hattem maakt een feestje van zijn muziek

‘Kindervriend’ uit Hattem ontkent 14-jarige in elkaar te hebben geslagen

30 januari Een telefoontje naar zijn dochter van een vriendin die in elkaar werd geslagen door ‘een paar kerels’, heeft de 48-jarige Egbert B. uit Hattem flink in de problemen gebracht. Volgens de officier van justitie sloeg hij vervolgens namelijk de 14-jarige ‘dader’ ongenadig in elkaar. Maar B. ontkent.