Marleen Sanderse wil burgermoeder zijn voor Hattem

Nou, zoals je ziet sta ik op één been. Dat is heel zichtbaar, daar kun je niet omheen. Op mijn 27ste is mijn been geamputeerd omdat hoog in het been een gevaarlijke tumor zat. Maar dankzij mijn optimisme en vechtlust heeft me dat ook ver gebracht. Bij mij is het glas altijd halfvol. Roeien deed ik al, maar vooral recreatief. Na de operatie ben ik het serieus gaan nemen. Dat bracht me in het Nederlandse paralympische team naar de Paralympische Spelen in Peking in 2008.’’