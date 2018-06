Materialen Noordgouw Hattem te koop

Altijd al een schoolbord of werktafel van je oude middelbare school willen hebben? In Hattem, waar De Noordgouw binnenkort wordt gesloopt, kan het.

Het voormalige schoolgebouw van De Noordgouw in Hattem wordt eind deze zomer gesloopt, waarbij de nieuwe materialen zoveel mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. Daarom organiseert sloopbedrijf Lagemaat uit Heerde twee kijkmomenten, zodat geïnteresseerden kunnen kijken of er iets voor hen bij zit.

De Hattemse middelbare school De Noordgouw werd in de zomer van 2015 gesloten vanwege een dalend aantal leerlingen. Begin vorig jaar maakte de gemeente al bekend het gebouw te willen slopen. De kosten voor het behoud waren te hoog en er zijn geen haalbare plannen voor nieuw gebruik.

Hergebruik

Nu zijn de voorbereidingen nagenoeg afgerond en gaat Lagemaat het gebouw eind deze zomer samen met de gemeente Hattem circulair slopen. Daarbij gaat het om het optimaal hergebruiken van de vrijkomende materialen. Wethouder Auke Schipper is blij met deze duurzame aanpak: ,,We kunnen veel van de materialen die uit het gebouw en ook onderdelen van het gebouw zelf heel goed opnieuw gebruiken. Ik hoop dat veel Hattemers van de gelegenheid gebruik maken om te kijken of er iets voor hen bij zit en op die manier een bijdrage leveren aan een duurzame sloop van het gebouw.”

Gerd-Jan Jongerman van Lagemaat is ook enthousiast: ,,Sloopafval kan heel goed dienen als bouwstof. Veel producten zijn namelijk goed opnieuw te gebruiken.” Wat bijvoorbeeld niet direct is her te gebruiken gaat overigens naar de verwerkingsinrichting van Lagemaat in Heerde. De kosten voor de afvoer van de materialen en de eventuele opbrengsten van de verkoop zijn voor de sloper.

Werktafel

Wie bijvoorbeeld een deur, wastafel, schoolbord, werktafel of radiator uit zijn of haar voormalige middelbare school wil, kan op twee avonden een kijkje nemen in het gebouw. Op donderdag 5 juli en dinsdag 17 juli organiseert Lagemaat kijkmomenten, beide van 17.00 tot 19.00 uur aan de Daendelsweg 4. De producten hebben een vaste prijs en kunnen na de daadwerkelijke sloop aan het eind van de zomer opgehaald worden. Vanaf volgende week zijn de producten ook te vinden op Marktplaats.