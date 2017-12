Meer dan honderd huizen op 't Veen, bouw eind 2019 van start

Bestemmingplan

Wethouder Jan van der Heeden vindt de plannen een waardevolle toevoeging voor Hattem: ,,Met name de locatie van Antarctica is al jaren een doorn in het oog van vele Hattemers. De plek is al lang leeg en dat gaf een onaangenaam aangezicht. Bovendien zit er asbest in het gebouw en is de bodem verontreinigd. In Hattem is veel vraag naar woningen, met name in de lagere prijsklassen."