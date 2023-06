Meer dan honderd leerlingen in Hattem wachten op uitslag eindexamen

update Man (44) gewond bij steekinci­dent in Zwolle, politie pakt 39-jarige verdachte op: ‘Enorm diepe, snijwond’

Een 44-jarige man uit Enschede is gisteravond gewond geraakt nadat hij door een 39-jarige Pool werd gestoken met een mes. Het incident vond plaats in Zwolle. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.