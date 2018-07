Meer plek voor woningen in Hattem dankzij verkabeling

Industrieterrein 't Veen in Hattem moet veranderen in een gemengd gebied met vooral woningen. Maar dwars door de wijk loopt een hoogspanningstracé, wat de mogelijkheden beperkt. De gemeente wil de hoogspanningslijnen daarom ondergronds brengen.

De transformatie van de wijk 't Veen in Hattem van industrie naar een gemengd gebied met veel woningen, krijgt steeds meer vorm. De gemeente heeft de minister middels een brief verzocht het hoogspanningstracé boven het gebied aan te wijzen voor verkabeling. Oftewel: het onder de grond brengen van de kabels over een traject van ongeveer 1560 meter.

Gezondheid

Al vaker is gesproken over het hoogspanningstracé boven de wijk. In een flink gebied onder en rond de masten is geen nieuwbouw mogelijk vanwege onder meer het gezondheidsaspect. Nu is dat gebied ongeveer twee keer 90 meter en dat wordt bij verkabeling nog maar circa twee keer 20 meter. ,,We hebben het over een derde van ‘t Veen. We willen de kabels opruimen, zodat we verder kunnen met de gebiedsontwikkeling. Met de lijnen ondergronds is het gebied waar geen nieuwbouw mogelijk is dus veel kleiner”, legt wethouder Auke Schipper uit.

Studie

Het hele project rondom verkabelen start met een aanmelding bij het ministerie. ,,Min of meer staan wij al op die lijst. Het gaat nu vooral om een haalbaarheidsstudie met Tennet. Zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn en of het financieel en technisch haalbaar is.”

Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten een voorbereidingskrediet aan te vragen bij de raad tijdens de najaarsnota. ,,Het gaat om 50.000 euro. Daarvan moet de gemeente 15 procent betalen, de energiebeheerder de rest.” Tennet verrekend die kosten weer landelijk in energietarieven. ,,Het gaat om kleine bedragen. Waarschijnlijk 1,36 euro per jaar, per huishouden”, aldus de wethouder.

Onderzoek