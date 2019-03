Meerderheid raad Hattem: schoolcluster moet in centrum blijven

Spoedig

Doordrukken

Coalitiepartij PvdA had geen goed woord over voor het amendement. Marie Lupé Stapper: ,,Wat is er overgebleven van het coalitieakkoord waarbij de partijen voor álle Hattemers zouden werken? Hier zie ik dat twee partijen de voorkeuren doordrukken van hun eigen achterban.’’ De PvdA-fractievoorzitter zette vraagtekens bij de noodzaak voor een school in het centrum van Hattem. ,,De vergrijzing in Hattem gaat sneller dan het landelijk gemiddelde. Wij hebben juist woningen nodig waar mensen langer zelfstandig kunnen wonen met zorg in de buurt.’’ Ook had ze kritiek op de emotionele oproer over de locatie De Noordgouw. ,,Het gaat over risico's van een gasleiding die er al jarenlang ligt. UMTS-masten die ook midden in woonwijken staan, een hoogspanningsleiding waar de afgelopen veertig jaar een middelbare school naast stond en ook al jarenlang een kinderdagopvang.’’ Deze kritiek werd door Gina Guldenaar van de VVD onderschreven.