Meisje op fiets raakt gewond bij aanrijding met brommerrijder in Hattem

Corona funest voor sociale contacten jongeren: maatjespro­ject Mattie4u in Hattem helpt een handje

24 maart Simone is 12 jaar, woont in Hattem en zoekt een maatje om ‘leuke dingen’ mee te doen. Jongerenwerker Susanne Berends (33) heeft al iemand in gedachten. Zie hier wat het nieuwe project Mattie4u in Hattem, voor en door jongeren van 12 tot 26 jaar, kan doen.