Michelle uit Hattem herstelt langzaam na ongeluk op spoorbrug bij Zwolle: ‘Doe hand voor mijn mond als ik lach’

De 21-jarige Hattemse reed ‘s nachts op haar scooter over de de rode spoorbrug tussen Zwolle en Hattem. Op het moment dat ze een fietser wilde inhalen, week deze plotseling uit. Ze moest vol in de rem en schoof onderuit. Haar kaak was op vijf plaatsen gebroken. Ook haar neus was gebroken en ze mist vijf voortanden. De fietser had haar aanvankelijk nog wel geholpen, maar was daarna weg gereden.