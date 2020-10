Midden in Hattem worden zestig ‘goedkope’ huurwoningen gebouwd; de eerste vier palen zitten in de grond

Midden in Hattem is woningcorporatie Triada begonnen met de bouw van 60 nieuwe woningen. Normaliter is dat reden om groots uit te pakken. Maar het slaan van de eerste palen voltrok zich donderdagochtend in betrekkelijke stilte. De vreugde om de komst van 50 appartementen en 10 eengezinswoningen is er niet minder om: ,,Hier is echt grote behoefte aan.’’