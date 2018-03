Misschien 'hulp' voor lege panden Hattem en Hoorn

De Eendracht in Hoorn (gemeente Heerde) en d'Olde Skoele in Hattem zijn genomineerd in de strijd om de Steengoed Challenge van de provincie Gelderland.

De twee leegstaande locaties zijn samen met nog acht Gelderse panden genomineerd voor een opknapbeurt.

Onder de naam SteenGoed Challenge wil de provincie beeldbepalende, leegstaande panden aan een nieuwe invulling helpen. Enthousiaste en constructief meedenkende inwoners, eigenaren en gemeenten werden opgeroepen panden te nomineren voor een renovatie. Die oproep leverde 45 inzendingen op. Uit deze inzendingen zijn nu tien locaties uitgekozen, waarvan de gebouweigenaar en de gemeente betrokken willen zijn in het verandertraject. Stuk voor stuk betreft het panden met een speciaal verhaal, vertegenwoordigen ze een bijzondere waarde voor de directe omgeving en is een snelle nieuwe invulling van de locaties gewenst.

Concurrentie

Hoorn en Hattem hebben concurrentie van de voormalige politieacademie De Kleiberg in Apeldoorn, het Stationsgebouw in Vorden, het Alliander Gebouw in Zutphen, de Wenumse Watermolen in Wenum-Wiesel, Fliegerhorst in Teuge, de Sint Maartenskerk in Tiel, het Oude Dorpshuis in Kekerdom en het Juvenaat Sint Stanislaus in Zevenaar.

Alle locaties worden in de komende weken bezocht door een jury. Die kijkt onder meer naar de mogelijkheden voor verduurzaming. De jury beslist op 16 april welke drie locaties doorgaan. De bekendmaking daarvan is op 19 april tijdens de Startup Delta Summit in Arnhem.

Vervolgens wordt een oproep gedaan voor ideeën voor een nieuwe invulling voor de drie locaties. Na de zomer zal per locatie het beste idee (of een combinatie van ideeën) worden gekozen. Uiteindelijk zullen de plannen worden uitgevoerd en wordt er daadwerkelijk leven in de leegstaande panden gebracht.

Platform