Molen De Fortuin in Hattem draait weer als vanouds

Gerestau­reerd mozaïek na jaren weer terug in de Hattemse wijk

12 april Na zeker een jaar of vijf is die vrijdagmiddag eindelijk weer geplaatst: het bekende mozaïek dat jarenlang te vinden was bij de voormalige woningen aan het Uilennest in Hattem. Woonstichting Triada heeft er nu voor gezorgd dat het werk weer te aanschouwen is, dit keer op de kopgevel van een woning aan de straat Zevenhuizen.