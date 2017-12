Mollen en hoog water bedreigen kades Hattem

Inwoners Hattem en Oldebroek krijgen gepeperde waterrekening

15 december Een fikse tegenvaller voor de inwoners van Hattem en Oldebroek. In beide gemeenten gaat de jaarrekening voor het drinkwater in 2018 en 2019 aanzienlijk omhoog. In Hattem met 60,32 euro. In Oldebroek is de pijn zelfs nog wat heviger: 77,95 euro.