Na half jaar wachten heeft Jan (68) uit Hattem eindelijk zijn rijbewijs

1934 - 2019 In memoriam: twitteren­de Dien de Haan (85) streed voor positie van de vrouw in de kerk

7 november Een trieste week voor de Zwolse Christelijke Gereformeerde Kerkgemeenschap. Op 85-jarige leeftijd overleed voormalig voorganger en pastoraal werker Dien de Haan afgelopen zondag 3 november. In christelijke kringen genoot ze bekendheid als schrijfster en spreekster, in Zwolle viel ze op door als vrouw al sinds de jaren 90 voor te gaan in de CGK. Opmerkelijk was daarnaast dat De Haan tot in haar laatste week actief was op Twitter.