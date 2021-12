Na Heerde is het nu raak in Hattem: machines en elektrisch gereedschap gestolen van gemeentewerf

Onderzoek Hattem naar woonzorgzo­ne Gelderse­dijk kan prullenbak in, zegt expert: ‘Onderzoek is onbruik­baar’

De gemeente Hattem zegt dat het bestemmingsplan voor de woonzorgzone op het oude ijsbaanterrein zorgvuldig is opgesteld, maar volgens de belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk rammelt het aan alle kanten. Er zijn grote fouten gemaakt in de onderzoeken waarop het ontwerp is gebaseerd, vooral als het aankomt op geluidsoverlast, stellen ze. ,,Dit is onacceptabel.’’

30 november