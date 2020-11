Na investering van 1,5 miljoen euro krijgt weidevogel het lastig in natuurgebied bij Hattem

Hattem schrapt alvast belasting voor sport- en muziek­clubs voor komend jaar, ‘alle beetjes helpen!’

11 november Sport- en muziekverenigingen in Hattem moeten ook het volgende jaar ontheffing krijgen van de ozb-lasten. Dat is afgesproken in de gemeenteraad. Biljartvereniging DOS Hattem, die de discussie aanzwengelde, is blij met elk gebaar.