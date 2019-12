Na nieuw record denkt Bakkerijmuseum in Hattem aan uitbreiding

Video Minder files op N50 in 2019, maar route tussen Zwolle, Kampen en Emmeloord blijft in landelijke top 10

28 december Of automobilisten het ook echt opgemerkt hebben valt te bezien, maar op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord stond het dit jaar minder vaak stil dan in 2018. Dat meldt de ANWB. De rijksweg is gedaald van plek 4 naar plek 8 in de lijst waar je je dagelijkse route niet in wilt zien staan: de file top 10 van N-wegen.